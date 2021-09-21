19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка

"У нас будет девочка", – написал Сасанчин под видео.

"Поздравляю нас с доченькой", – отреагировала на ролик невеста артиста.

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – по словам певца, вместе со своей девушкой Иванной он живет в квартире, подаренной за победу на проекте. Пара познакомилась в магазине, где оба работают кассирами.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что она ждет ребенка. Сасанчин уверен, что рождение первенца не помешает ему развиваться.