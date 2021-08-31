"То, что случилось, не помешает развиваться". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин рассказал, когда у него родится первенец

При этом в июне 2021 года артист отрицательно ответил на вопрос журналистов "1+1", не является ли причиной их с Иванной помолвки беременность невесты. По словам Сасанчина, тогда они с возлюбленной не хотели разглашать эту новость.

"Есть разные люди. Каждый смотрит разным взглядом. Мы просто боялись, что это как-то может плохо повлиять, поэтому скрыли", – заявил он.

Артист не стал называть пол будущего ребенка.

Сасанчин подчеркнул, что рождение первенца не помешает ему развиваться – артист в будущем планирует продолжить учебу в университете. Певец не уточнил, в каком именно учебном заведении намерен получить образование.

"То, что у нас случилось, все эти причины – они не помешают развиваться", – считает он.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube