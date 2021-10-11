"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии

Артистка посвятила публикацию борьбе с раком молочной железы.

На заглавном фото она запечатлена без волос и с тампоном в носу, а на втором снимке позирует в кадре, лежа на кровати в голубой пижаме с принтом.

"Красиво ли это? Нет, но зато правдиво. Я надеюсь, это поможет людям стать более образованными и узнать, как на самом деле выглядит рак. Надеюсь, что таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования, делать маммограмму, преодолевать свой страх и смотреть ему прямо в глаза. В 2015 году мне поставили диагноз – рак молочной железы. Я перенесла мастэктомию, а затем – химиотерапию и облучение. После химиотерапии у меня часто были кровотечения из носа. Не уверена, что кто-нибудь из вас проходил через такое. Я очень сильно уставала, а забавные пижамы поднимали мне настроение. Я выглядела нелепо, но так я могла посмеяться над собой. Именно юмор помог мне пройти через то, что казалось невозможным", – написала актриса.

View this post on Instagram Публикация от ShannenDoherty (@theshando)



