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Фонд Рината Ахметова запустил проект психологической поддержки украинок с онкологическими заболеваниями #РАКНЕВИРОК

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Фонд Рината Ахметова запустил проект психологической поддержки украинок с онкологическими заболеваниями #РАКНЕВИРОК / ГОРДОН

Фото: akhmetovfoundation.org

Дарина Пахомова (Митченко) из Харькова с подросткового возраста работала моделью. У нее были контракты на съемки в Турции, Италии, Японии, Корее и Китае. Это была интересная и насыщенная жизнь, полная позитивных эмоций. Все изменилось в один день.

"Мне тогда только исполнилось 23 года. Был обычный день, мы разговаривали с мамой, и она увидела опухоль на моей шее. Я тогда не думала, что это что-то серьезное. Если бы не мамина тревога, я бы и не обратила внимания на этот симптом. Хотя замечала, что стала больше уставать, мне чаще хотелось прилечь, поспать, одолевала непонятная слабость. Обследование показало, что у меня рак лимфатической системы – лимфома Ходжкина", – рассказывает Дарина. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Женщина говорит, что перенесла все стадии переживания болезни – от отрицания, гнева, депрессии до принятия:

"Каждый день я смотрела в глаза моих родителей и видела там боль. Я единственный ребенок в семье, моя болезнь была для них шоком. Мама с папой не давали мне грустить. Они заставили меня принять болезнь и бороться за жизнь. Они – мои Чип и Дейл".

Дарина прошла восемь курсов химиотерапии и 17 лучевых терапий. Затем врачи дали ей три месяца отдыха от процедур. Потом был контрольный осмотр. 

"Помню, как врач сказал: "Дарина, успокойся, ты здорова. У тебя все в порядке, ты в ремиссии". Я переспрашивала несколько раз, чтобы слышать эти слова снова и снова. Я была так благодарна в тот момент! Благодарна родителям – моим самым верным и преданным людям на земле", –  вспоминает женщина. 

История Дарины теперь будет помогать украинкам с онкологией, которые только начинают лечение. Модель стала участницей проекта Фонда Рината Ахметова #РАКНЕВИРОК.  

#РАКНЕВИРОК – это истории украинок, которые встретились с раком лицом к лицу и смогли побороть болезнь. Это прекрасные фотосеты героинь, в которых торжествуют жизнь и красота. Фонд Рината Ахметова верит, что эти искренние истории поддержат тех, кто только начинает трудную борьбу с раком, дадут не только силы для сражения с болезнью, но и веру в то, что болезнь можно победить. 

Проект #РАКНЕВИРОК станет площадкой  для лучших онкологов и психологов страны, чтобы помочь женщинам быстрее справиться с первым шоком от поставленного диагноза, принять его и начать борьбу за жизнь и здоровье. И напомнить украинкам, что очень важно регулярно обследоваться, – ведь рак может коснуться каждого, а ранняя диагностика спасает жизнь и здоровье.

"#РАКНЕВИРОК Фонда Рината Ахметова стал логичным продолжением программы Фонда "РАК ИЗЛЕЧИМ". Фонд запустил ее в 2008 году, и она стала первой и самой масштабной  в Украине программой по оказанию помощи взрослым онкологическим больным. В рамках программы помощь получили порядка 400 тысяч украинцев (всего в Украине около 1,2 млн человек болеют раком). Речь идет о передаче диагностического оборудования и оборудования для проведения сложных операций, о запуске мобильных женских консультаций и многом другом. К современному диагностическому оборудованию, предоставленному Фондом Рината Ахметова медучреждениям страны, имеет доступ каждый четвертый житель Украины", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Ознакомиться с вдохновляющими историями победы над раком или рассказать свою можно на странице проекта: https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-poryatunok-zhyttiv/project/raknevyrok

Посмотреть проморолик проекта #РАКНЕВИРОК, в котором героини делятся собственным опытом борьбы с онкозаболеваниями, можно здесь.

 

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube
Теги: здоровье, рак, помощь, Фонд Рината Ахметова, лечение, онкология, психолог, диагноз
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