"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди

"Сегодня я привлекаю внимание к своей груди, для того чтобы все женщины обратили внимание на свою грудь. Увидела? Запишись на УЗИ или обследование", – написала Луценко.

Она призвала подписчиц своевременно проходить обследование груди для профилактики рака молочной железы.

"Внимание привлечь удалось – фотка классная", – отреагировали фолловеры.

"Как же красиво", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году Луценко сообщила, что родила дочь Мию. Отец ребенка – гражданский супруг спортсменки, мастер цигун Александр Лозовцов. По словам Луценко, он избегает публичности.