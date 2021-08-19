"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки

"Несколько недель назад я бегала почти каждый день. 5 – 7 км в кайф без напряга, с пониманием того, что напрягусь и конечно 10 км будет прекрасно", – написала Луценко.

По словам тренера, после того, как она прекратила тренировки из-за длительных поездок и праздников, ее физическая форма заметно ухудшилась, что спровоцировало проблемы со спиной. После того, как специалисты восстановили здоровье позвоночника, Луценко возобновила тренировки.

"И это просто кошмар. 3 км с таким трудом, что сама не могу поверить, что это мое тело – на утро крепатура. Две недели без тренировок дают хорошенький откат в физической форме. Ощутимо! Хорошо, конечно, что нарабатывается тоже быстро, но все же неприятно", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)