"Крепкий мужик", "Идеальная пара". Анита Луценко обнародовала редкое фото с мужем и рассказала о взаимоотношениях с ним

"Поддержка, партнерство, спокойствие, общий юмор, когда он понимает с полуслова юморок твоим серьезным тоном, пойти вместе на пробежку в лес в 6.00 утра, сорваться и поехать куда угодно, решив за 3 минуты. Когда он соглашается поехать на 8,5 месяце беременности по дороге из Одессы в Румынию "чисто посмотреть" и когда ребенку два месяца отроду – поддерживает идею рвануть в Тоскану втроем через Венецию. Просто куда-то ехать и разговаривать, и останавливаться на заправке за шаурмой. Когда видит тебя лысой второй раз и говорит: "Класс, ну ты даешь" и что ты самая красивая", – описала отношения с мужем спортсменка.

"Молодец. Крепкий мужик", – отреагировали фолловеры.

"Это и есть счастье. Мало кому удается дойти до такого шикарного взаимопонимания. Вы идеальная пара", – прокомментировали подписчики Луценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)