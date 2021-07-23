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23 июля, 2021
 
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"Крепкий мужик", "Идеальная пара". Анита Луценко обнародовала редкое фото с мужем и рассказала о взаимоотношениях с ним

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко впервые публично представила гражданского мужа в июне 2020 года
Луценко впервые публично представила гражданского мужа в июне 2020 года
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко 23 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем Александром – пара позирует в кадре, держась за руки. Фото сделано таким образом, что лиц супругов не видно.

"Поддержка, партнерство, спокойствие, общий юмор, когда он понимает с полуслова юморок твоим серьезным тоном, пойти вместе на пробежку в лес в 6.00 утра, сорваться и поехать куда угодно, решив за 3 минуты. Когда он соглашается поехать на 8,5 месяце беременности по дороге из Одессы в Румынию "чисто посмотреть" и когда ребенку два месяца отроду – поддерживает идею рвануть в Тоскану втроем через Венецию. Просто куда-то ехать и разговаривать, и останавливаться на заправке за шаурмой. Когда видит тебя лысой второй раз и говорит: "Класс, ну ты даешь" и что ты самая красивая", – описала отношения с мужем спортсменка.

"Молодец. Крепкий мужик", – отреагировали фолловеры.

"Это и есть счастье. Мало кому удается дойти до такого шикарного взаимопонимания. Вы идеальная пара", – прокомментировали подписчики Луценко.

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром.

Теги: дети, семья, Анита Луценко
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