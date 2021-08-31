"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке

"Фемели тим", – подписала первый ролик Луценко. На видео пара запечатлена со спины.

На другом ролике Луценко и Лозовцов сняты в анфас. На видео также поставлена активная ссылка на страницу Лозовцова в Instagram – ранее спортсменка скрывала фамилию своего избранника, ссылаясь на то, что он избегает публичности.

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

Луценко впервые появилась на публике вместе с Лозовцовым в июле 2021 года, а до этого не афишировала их отношения. Луценко и Лозовцов воспитывают дочь Мию (2016). Пара не состоит в браке.

Лозовцов – мастер цигун с 25-летним опытом. Именно так в 2016 году представила его Луценко на своей странице в Facebook, анонсируя его семинар.