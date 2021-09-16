Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко

Салем о похудении на спор: Было по две, по три тренировки в день Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Салем заключил спор с Луценко в конце мая. В случае проигрыша он должен был в течение часа пролежать в закрытом гробу.

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Чтобы достичь своей цели, Салем питался печеным мясом, овощами и отказался от сладкого. Фитнес-тренер отметила, что отправила ведущему план питания на две недели.

"Было по две, по три тренировки в день. Я тренировался в весогоночном костюме, вода просто выливалась. В последний день мне оставалось пару граммов, я в этом костюме после тренировки пошел в сану и там потерял сознание. Попал в больницу. У меня отказала одна почка", – признался он.

После этого Луценко потребовала от него прекратить похудение. Салем отметил, что ему удалось скинуть вес и сейчас он доволен своей формой.