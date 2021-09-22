"За кучей бумажек и сухой статистикой стоят истории людей". В Раде открылась выставка, посвященная онкобольным

В качестве материала для инсталляций использовали дневники пациентов, статистические данные и законы об онкологических заболеваниях Фото: Дан Балашов

Цель выставки – привлечь внимание к законопроектам, которые изменят жизнь онкобольных.

В качестве материала для трех бумажных инсталляций использовали дневники пациентов, статистические данные и законы об онкологических заболеваниях. Инсталляции воссоздали реальные дома людей, которые столкнулись с онкозаболеваниями.

"Экспозиция призывает задуматься над тем, что за кучей бумажек и сухой статистикой стоят истории людей, которые ежедневно борются за свою жизнь", – пояснил организатор выставки, исполняющий обязанности директора Национального института рака Андрей Шипко.

Выставка призывает народных депутатов поддержать три законопроекта.

№4662 – о госзакупках препаратов для лечения редких болезней. Рада проголосовала за документ 21 сентября во втором чтении, решение поддержали 309 народных депутатов.

Законопроекты №5736 и №5737 предлагают облегчить доступ тяжелобольных пациентов к инновационному лечению через программы бесплатного предоставления лекарственных средств из сострадания. В случае, если инновационный препарат не зарегистрирован в Украине, законопроект упрощает процедуру его ввоза и предоставления пациентам бесплатно.

Выставка организована общественной организацией "Коалиция онкопациентов Украины" совместно с инициативой "Год осведомленности о раке легкого", Национальным институтом рака и комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Фото: Дан Балашов