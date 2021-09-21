ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Рада приняла закон о госзакупках препаратов для лечения редких болезней

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект о закупке лекарств поддержали 309 нардепов
Законопроект о закупке лекарств поддержали 309 нардепов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №4662, который предусматривает государственную закупку препаратов для лечения редких болезней. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проект проголосовали 309 нардепов, против – один.

Законопроект предусматривает внести в закон "О публичных закупках" норму, по которой до 31 декабря 2023 года действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарственные средства, подлежащие закупке по договорам управляемого доступа (ДУД).

Основная задача применения процедур ДУД – обеспечить доступ пациентов к инновационным лекарствам в соответствии с бюджетными программами, в частности при лечении тяжелых хронических заболеваний (онкология, гематология, редкие патологии, применение вспомогательных репродуктивных технологий).

Законопроект обязывает обнародовать в электронной системе закупок информацию о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска и дозировке лекарств, в отношении которых заключен ДУД, но не цену на лекарства.

Председатель совета Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша говорила, что механизм ДУД позволит закупать препараты со скидкой 20–50%, отмечает "Интерфакс". По ее словам, фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров, поскольку альтернативных лекарств нет и более выгодного предложения не может быть. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

Контекст:

В первом чтении законопроект был принят 2 июня. Нардеп Ольга Стефанишина тогда объясняла, механизм ДУД дает возможность государству напрямую вести переговоры с производителями лекарств. Однако цена на препараты по этим договорам не раскрывается.

Теги: Верховная Рада, депутаты, лекарства, госзакупки, болезнь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигурды. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигурды. Видео
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS