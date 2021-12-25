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В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова в канун новогодних праздников получат почти 100 тыс. детей

 
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Акция дарит своим участникам веру в то, что они обязательно смогут добиться своих целей
Акция дарит своим участникам веру в то, что они обязательно смогут добиться своих целей
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова традиционно первым в Украине начал эстафету новогодних поздравлений и подарков. Акция "Ринат Ахметов – Детям" – личная инициатива Рината Ахметова. Этой традиции уже более 20 лет. За годы существования акции ее формат менялся, но цель и философия – дарить тепло и заботу детям – оставались неизменными.

Помощь детям – одна из основ благотворительности

"Акция "Ринат Ахметов – Детям" – это не просто подарки тысячам детей, это прикосновение к их судьбам, которое меняет жизнь детей к лучшему, дарит веру в чудо", – рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Одними из первых, кто в этом году вместе с Фондом Рината Ахметова разделил новогоднюю атмосферу, стала семья Моляров. Уже почти 10 лет Андрей и Наталья Моляры меняют судьбы детей, дарят им тепло и любовь, создают семейные традиции, которые останутся с ребятами на всю жизнь. С прекрасной семьей Фонд Рината Ахметова познакомился еще в 2017 году, с тех пор детский дом семейного типа Моляров не пропускает ни одного мероприятия, организованного Фондом. 

"Фонд Рината Ахметова каждый год нас поздравляет на Новый год, и это очень приятно. Эти подарки, эти детские глаза, которые получают подарки. Что может быть лучше, когда дети счастливые и улыбающиеся? Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за все", – рассказала Наталья Моляр. 

Не осталась без внимания и семья Загнитко, которая из-за войны на Донбассе была вынуждена покинуть родную Макеевку. С начала знакомства с Фондом Рината Ахметова дети стали активными участниками программ и проектов Фонда. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Сюрпризы и новогодние подарки также получили детки из детского дома семейного типа Натальи Сидоренко из Мариуполя. Детский дом Наталья создала в 2018 году, а вдохновила ее родная дочь Настя. 

"Я считаю, что поддержка, которую оказывает детям Фонд Рината Ахметова, очень важна и очень многое для них значит. Спасибо Фонду за то, что помогает и не оставляет детей, оказавшихся в трудной ситуации", – отметила мама-воспитатель.

За годы существования акции ее формат менялся, но цель и философия оставались неизменными – дарить тепло и заботу детям. Самая длительная и масштабная новогодняя благотворительная традиция началась 16 ноября 2001 года. Тогда Ринат Ахметов впервые посетил воспитанников интернатов и детских домов и увидел, как они ждут чуда.

"Помощь детям – одна из основ моей благотворительности. Именно с нее более 20 лет назад начинался мой Фонд. Сейчас это уже многолетняя, системная работа, направленная на поддержание здоровья и развития сотен тысяч детей, в первую очередь тех, кто лишен родительской заботы и тепла. Уверен, чужих детей, как и чужой беды, не бывает. Поэтому я помогал и буду помогать тем, кто нуждается в помощи больше всего: самым маленьким, самым незащищенным", – сказал Ринат Ахметов.

Новогодняя сказка для детей

В этом году в рамках акции Фонд устроил настоящую новогоднюю сказку для детей в Мариуполе. Участниками стали воспитанники детских домов семейного типа, а также дети – участники программ и проектов Фонда Рината Ахметова. Все мероприятия были организованы согласно требованиям норм безопасности, связанным с пандемией COVID-19. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Только за последние 14 лет подарки и поздравления от Рината Ахметова получили почти 1 млн детей", – рассказала руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук. 

Украшением праздника стал необыкновенный предновогодний бал, с танцами, угощениями и приятными сюрпризами. Чтобы праздник стал по-настоящему новогодним, детки не только собственными руками украсили локацию елочными игрушками, но и наполнили ее своими улыбками и хорошим настроением. А помогали им в этом представители и амбассадор Фонда Рината Ахметова, известный ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Участники праздника, выполняя определенные задания и инструкции от Главного Волшебника, получали специальные мешочки с чудесами, которые символизировали радость, смелость, честность и дружбу. Из них дети создали настоящую капсулу чудес, ведь чудеса – это то, что живет внутри нас, и то, что мы можем создавать сами своими руками. 

Украшением праздника стал необыкновенный предновогодний бал, с танцами, угощениями и приятными сюрпризами. Чтобы праздник стал по-настоящему новогодним, детки не только собственными руками украсили локацию елочными игрушками, но и наполнили ее своими улыбками и хорошим настроением. А помогали им в этом представители и амбассадор Фонда Рината Ахметова, известный ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков.
Фото: akhmetovfoundation.org

Каждый ребенок смог найти занятие по душе: пройти мастер-класс по пусканию мыльных пузырей с использованием фигурных ракеток, попрактиковаться в разгадывании различных фокусов, примерить на себя  красочный аквагрим и поучаствовать во многих других увлекательных активностях. Приятным сюрпризом для многих ребят стал интерактивный спектакль "Маленький Дед Мороз". 

Фото: akhmetovfoundation.org

Уникальный онлайн-урок для подростков со всей Украины

Фонд Рината Ахметова провел в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" уникальное профориентационное мероприятие – мотивационный онлайн-урок "Твоя суперпрофессия". Этот урок – часть большой новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям", которую Фонд Рината Ахметова проводит уже много лет. Его участниками стали школьники 8–11 классов, а также подростки из интернатных учреждений и детских домов семейного типа со всей Украины.

"Первые мотивационные встречи по профориентации в рамках акции прошли в декабре 2018 года. Тогда воспитанники интернатных заведений Донецкой области учились находить свои таланты, получали знания о том, как выбрать профессию, проходили профориентационные тесты, пробовали себя в популярных и востребованных профессиях. А помогали им в этом амбассадоры Фонда – известные телеведущие. На сегодняшний день они уже провели 41 мотивационную встречу в девяти интернатных учреждениях Донецкой области. На них побывало более 1000 подростков, – рассказала Ищук. – В фокусе акции "Ринат Ахметов – Детям" – ребята, лишенные родительского тепла. Очень важно помочь этим детям раскрыть свои способности и дать веру в то, что они могут достигать поставленных целей и менять мир к лучшему".

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Приглашенными ведущими онлайн-урока "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперпрофессия" стали звезды телеканала "Украина" Лилия Ребрик и Григорий Герман, который также является амбассадором Фонда Рината Ахметова. Во время онлайн-урока ребята не только познакомились с популярными и известными представителями востребованных профессий, но и узнали, что необходимо сделать и какую профессию выбрать, чтобы максимально раскрыть свои таланты, реализоваться и стать успешным. Кроме того, школьники узнали полезные лайфхаки по выбору будущей профессии, а также с помощью специальных методов и тестов смогли определить свои сильные и слабые стороны.

В прошлом году Фонд Рината Ахметова создал образовательный сериал "Твоя суперпрофессия" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". По сути, сериал – это новый дистанционный формат проекта, который прежде всего ориентирован на подростков, которым в этой жизни необходимо приложить много усилий для реализации в профессиональной сфере. 

Первый сезон сериала не только произвел колоссальное впечатление, но и получил огромную обратную связь от участников. И в этом году во время онлайн-урока состоялась презентация следующего сезона образовательного сериала. Новый сериал пополнили такие востребованные сейчас профессии, как сторителлер, ведущий/интервьюер, фото/видео-монтажер. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

В онлайн-уроке также принял участие выпускник проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Он не только поделился личным опытом в выборе профессии, но и смог вдохновить участников на собственные свершения. Очень приятным сюрпризом для подростков стало видеообращение звезд футбола мирового масштаба, игроков ФК "Шахтер" Андрея Пятова и Анатолия Трубина, а также певицы Alina Pash. Они на собственном примере показали, что достичь поставленных целей – абсолютно реально.

Во время трансляции урок смотрели более 5 тыс. пользователей. Таким образом, мотивационный онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" стал наиболее массовым и установил национальный рекорд Украины.

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube
Теги: Ринат Ахметов, Новый год, Донбасс, Мариуполь, праздники, Макеевка, помощь, интернат, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, дети, школьники, Дед Мороз, поздравление, Лилия Ребрик, Игорь Пупко, детский дом
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