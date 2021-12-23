Творческий конкурс эссе "Один день": Фонд Рината Ахметова рассказывает о судьбах детей войны

"Один день" – один из проектов Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Его цель сохранить свидетельства очевидцев о дне, когда для них началась война. Все это делается для переосмысления важности мира и ради мирного будущего страны. Музей собрал уже более десяти тысяч свидетельств жителей Донбасса о военных событиях, рассказанных из первых уст. Они повествуют о трудных судьбах людей, жизнь которых навсегда разделилась на "до" и "после" вооруженного конфликта на востоке страны", – рассказала главный директор программ Фонда Ирина Блажан.

Одной из победительниц конкурса стала Анна Мигаль. В 2014 году она со своей семьей вынужденно переехала из родной Горловки. Сейчас девочка учится в Мариупольской общеобразовательной школе №34 (Донецкая область).

Фото: akhmetovfoundation.org

Анна говорит, что очень важно, чтобы как можно больше людей узнали об истории мирных жителей Донбасса, в частности, посмотрев на события глазами детей.

"Я убеждена, что людям нужно высказаться и избавить себя от тяжести молчания. Это та темная часть нашей жизни, которая может в будущем сыграть негативную роль", – отметила конкурсантка.

Еще одним победителем конкурса стал Дмитрий Жургур. Из-за войны на Донбассе со своей семьей парень переехал из Донецка в тогда еще незнакомый Харьков.

Фото: akhmetovfoundation.org

Сейчас Дмитрий учится в Харьковском УВК "Гимназия-школа I ступени №24". В своем эссе парень вспоминает моменты беззаботного детства, радостное ожидание летних каникул, интересные путешествия и открытия. А потом внезапно раздалось страшное слово "война", которое повисло над будущим парня.

"Я очень рад тому, что меня лично приехали поздравить амбассадоры Фонда с победой в конкурсе. Для меня это огромная честь. Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за ту работу, которую он делает для людей", – делится Дмитрий.

Алина Кравченко из села Золотаревка Луганской области также вошла в список лучших авторов конкурса эссе и заслуженно стала одной из победительниц. Еще первоклассницей Алина своими глазами увидела ужас войны. Спустя семь лет девочка перенесла свои воспоминания на бумагу.

"Я хочу чтобы и дети, и взрослые понимали цену мира и чтобы войн больше не было", – рассказала Алина.

Фото: akhmetovfoundation.org

Творческий конкурс эссе "Один день" проводился Фондом Рината Ахметова при поддержке Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины. Лучшие работы размещены на портале беспрецедентного онлайн-музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных".

Продолжается сбор историй для беспрецедентного проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" – крупнейшего в Украине собрания свидетельств Мирных о вооруженном конфликте на Донбассе.

Если вы житель Донбасса, расскажите свою историю миру! Для этого перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story и заполните небольшую анкету. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 0800509001 и попросить о психологической помощи. Ее оказывают специалисты, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".