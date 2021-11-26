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Строки, которые трогают душу: Фонд Рината Ахметова назвал победителей конкурса эссе "Один день"

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Конкурс эссе "Один день" стал возможен благодаря уникальному проекту "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова"
Конкурс эссе "Один день" стал возможен благодаря уникальному проекту "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова подвел итоги творческого конкурса эссе "Один день". Он проходил в рамках музея "Голоса Мирных". Цель конкурса – сохранить воспоминания непосредственных очевидцев вооруженного конфликта о начале войны на Донбассе. Фонд получил почти 2000 работ от школьников – участников конкурса, 24 из них были признаны жюри лучшими.

Одно из призовых мест заняла Екатерина Шинкарева из Луганской области. Вторым домом для девочки стала Харьковская область.

"27 июля 2014 года. Эта дата врезалась в мою память на всю жизнь. Все было как в кино. Мне, семилетней девочке, сначала было очень интересно смотреть, как по нашему огороду едет здоровенный танк. Настоящий. Еще и стреляет так, что аж дом трясется! А из леса, начинающегося в конце улицы, высыпали люди с автоматами. Их очень много. Они бегут и стреляют. Мы же, ничего не понимая, сидим в доме, молимся и смотрим на все сквозь окно, как в телевизор. И этот "фильм ужасов" продолжается, пока не стемнеет. Света нет, потому что провода иссечены, столбы вырвало взрывами. Собаки в селе молчат, потому что тоже испугались, даже птички не чирикают, хотя на улице июль", – написала Екатерина.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Не менее пронзительна работа еще одной финалистки – Лилии Саенко из Донецкой области: "Мама, это гром? Но ведь на улице солнечно?" – удивленно допытывалась я. "Нет, доченька, это не гром! Это, должно быть, война!" – прошептала мама, схватила меня за руку, и мы быстро побежали к дому. Земля задрожала, стекла окон тряслись. "Дзинь!" – моя любимая ваза со вчерашними ромашками упала с подоконника и разбилась. Казалось, что сами цветочки были напуганы происходящим. Мы пытались дозвониться отцу, но связи не было. А странный звук не прекращался. Он становился все громче. Я была тогда еще маленькой, не понимала, что происходит. Но на душе у меня было как-то тяжело, я чувствовала, что наша жизнь уже не будет такой, как раньше. Было очень страшно".

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

И это лишь часть того, что пережила девочка. Похожие воспоминания у сотен тысяч детей Донбасса.

Также в число победителей конкурса вошла Ангелина Селекенова из Мариуполя.

"Мне было девять, когда началась война. Никогда не забуду красное небо в моей комнате. Мне было 10, когда увидела расстрелянный автобус, пассажиров, которые больше не увидят этот мир. Игрушки, вещи, кровь… Я со страхом созерцала эту ужасную картину, понимала, что в том автобусе были дети, их родители. Они не сделали ничего плохого. Мне было 11, когда от обстрелов пострадала семья моих друзей. Снаряд упал в огороде, где работала женщина, – ее не стало. Для меня это было страшной новостью, от которой затряслись руки, дрогнул голос. Сейчас мне 16, и я с ужасом вспоминаю события, которые я и моя семья пережили. Война еще продолжается, и я так скучаю по миру и покою", – пишет Ангелина.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Голоса Мирных" – беспрецедентный онлайн-музей, который документирует свидетельства мирных жителей Донбасса. В нем уже хранится свыше 5000 историй. Цель – собрать 100 000 до 2025 года.

Чтобы оставить свою историю и внести вклад в сохранение памяти, достаточно перейти по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story и заполнить небольшую анкету или оставить свои контактные данные для обратной связи. Также вы можете обратиться в Фонд за психологической помощью, позвонив по номеру 0800509001.

Теги: Донецк, Луганск, война, Донбасс, Мариуполь, помощь, Фонд Рината Ахметова, дети, обстрелы, взрывы, проект Донбасс и Мирные, память
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