Фонд Ахметова передает Минздраву 63 тыс. контейнеров для сбора донорской крови

Ахметов после начала полномасштабного вторжения сообщил, что выделит 150 млн грн на медикаменты и помощь Киеву. Сегодня фонд проинформировал, что отправит в Киев 100 тыс. продуктовых наборов, которые распределят между женщинами с детьми и пенсионерами.
В условиях войны также есть острая необходимость в донорской крови, отметили в фонде.
"Тысячи наших сограждан по всей стране ежедневно сдают кровь, но медицинские учреждения все еще сталкиваются с нехваткой оборудования для ее обработки и хранения. Фонд Рината Ахметова закупил для Министерства здравоохранения Украины 63 тыс. гемоконтейнеров и в ближайшие дни передаст их министерству. Это жизненно важное оборудование, которое служит не только для хранения донорской крови, но и отфильтровывает ее, удаляя лейкоциты. Это возбудители заболеваний и переливать раненым и больным людям нефильтрованную кровь опасно. Уже сегодня контейнеры, закупленные фондом, будут отправлены в больницы и станции переливания крови. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – говорится в сообщении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.