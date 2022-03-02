Фонд Ахметова передает Минздраву 63 тыс. контейнеров для сбора донорской крови

Ахметов после начала полномасштабного вторжения сообщил, что выделит 150 млн грн на медикаменты и помощь Киеву. Сегодня фонд проинформировал, что отправит в Киев 100 тыс. продуктовых наборов, которые распределят между женщинами с детьми и пенсионерами.

В условиях войны также есть острая необходимость в донорской крови, отметили в фонде.

"Тысячи наших сограждан по всей стране ежедневно сдают кровь, но медицинские учреждения все еще сталкиваются с нехваткой оборудования для ее обработки и хранения. Фонд Рината Ахметова закупил для Министерства здравоохранения Украины 63 тыс. гемоконтейнеров и в ближайшие дни передаст их министерству. Это жизненно важное оборудование, которое служит не только для хранения донорской крови, но и отфильтровывает ее, удаляя лейкоциты. Это возбудители заболеваний и переливать раненым и больным людям нефильтрованную кровь опасно. Уже сегодня контейнеры, закупленные фондом, будут отправлены в больницы и станции переливания крови. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – говорится в сообщении.