Еврокомиссия разрешила беженцам из Украины жить в Евросоюзе минимум год и выделила для них €500 млн

По ее информации, число беженцев достигло 1,2 млн, и она предполагает, что в ближайшие две недели оно может вырасти в разы.

"Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их принимают. ЕС выделяет первый транш в размере €500 млн для помощи украинцам, и на этой неделе мы позаботились о том, чтобы украинские беженцы от этой ужасной войны получили право на проживание в ЕС как минимум на год", – заявила фон дер Ляйен.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022

По данным ООН на 3 марта, за неделю с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехал 1 млн человек.

Совет Евросоюза 4 марта согласовал план защиты украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения. Он предполагает, что беженцы будут иметь право на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей. Право воспользоваться чрезвычайным механизмом защиты имеют граждане Украины, а также граждане третьих стран или лица без гражданства, которые на законных основаниях находились в Украине до 24 февраля включительно.

После принятия решение активирует временную защиту на один год. Этот период может быть продлен. Механизм защиты также может быть отменен, "если ситуация в Украине позволит безопасное и долгосрочное возвращение".