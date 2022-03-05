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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия разрешила беженцам из Украины жить в Евросоюзе минимум год и выделила для них €500 млн

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Число беженцев из Украины от российской агрессии превысило 1 млн человек
Число беженцев из Украины от российской агрессии превысило 1 млн человек
Фото: EPA

Еврокомиссия выделяет €500 млн на помощь беженцам из Украины, а также предоставляет им право на проживание в ЕС в течение по крайней мере года. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Испании, он транслировался в ее Twitter.

По ее информации, число беженцев достигло 1,2 млн, и она предполагает, что в ближайшие две недели оно может вырасти в разы.

"Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их принимают. ЕС выделяет первый транш в размере €500 млн для помощи украинцам, и на этой неделе мы позаботились о том, чтобы украинские беженцы от этой ужасной войны получили право на проживание в ЕС как минимум на год", – заявила фон дер Ляйен.

По данным ООН на 3 марта, за неделю с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехал 1 млн человек.

Совет Евросоюза 4 марта согласовал план защиты украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения. Он предполагает, что беженцы будут иметь право на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей. Право воспользоваться чрезвычайным механизмом защиты имеют граждане Украины, а также граждане третьих стран или лица без гражданства, которые на законных основаниях находились в Украине до 24 февраля включительно.

После принятия решение активирует временную защиту на один год. Этот период может быть продлен. Механизм защиты также может быть отменен, "если ситуация в Украине позволит безопасное и долгосрочное возвращение".

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаСанкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Еврокомиссия, беженцы, Европейский союз, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, убежище, война России против Украины, Евросоюз
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