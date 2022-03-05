Еврокомиссия разрешила беженцам из Украины жить в Евросоюзе минимум год и выделила для них €500 млн

По ее информации, число беженцев достигло 1,2 млн, и она предполагает, что в ближайшие две недели оно может вырасти в разы.
"Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их принимают. ЕС выделяет первый транш в размере €500 млн для помощи украинцам, и на этой неделе мы позаботились о том, чтобы украинские беженцы от этой ужасной войны получили право на проживание в ЕС как минимум на год", – заявила фон дер Ляйен.
The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022
Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw
По данным ООН на 3 марта, за неделю с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехал 1 млн человек.
Совет Евросоюза 4 марта согласовал план защиты украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения. Он предполагает, что беженцы будут иметь право на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей. Право воспользоваться чрезвычайным механизмом защиты имеют граждане Украины, а также граждане третьих стран или лица без гражданства, которые на законных основаниях находились в Украине до 24 февраля включительно.
После принятия решение активирует временную защиту на один год. Этот период может быть продлен. Механизм защиты также может быть отменен, "если ситуация в Украине позволит безопасное и долгосрочное возвращение".
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.