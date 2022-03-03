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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На контрольно-пропускных пунктах западной границы исчезли очереди

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На некоторых КПП не были зафиксированы очереди ни автомобилей, ни пешеходов
На некоторых КПП не были зафиксированы очереди ни автомобилей, ни пешеходов
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

По состоянию на утро 3 марта на выездах с КПП западной границы Украины нет очередей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 3 марта в Facebook Западным региональным управлением Госпогранслужбы Украины.

Согласно данным, на выезде в Польшу нет очередей в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница" и "Шегини".

На пешеходном переходе "Грушев" было зафиксировано 50 пешеходов, на "Краковце" – 30 пешеходов.

На выезде в Словакию в пунктах пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" тоже очередей нет. На пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы" в очереди было около 20 пешеходов.

На всех пунктах выезда в Венгрию, Румынию и Молдову не были зафиксированы очереди ни автомобилей, ни пешеходов.

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/266346885675748

За неделю с момента начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины из страны выехали 1 млн человек, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Украинские власти сообщают, что оккупанты отказываются предоставлять гуманитарные коридоры для выведения мирного населения из зоны боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Теги: Россия, Украина, Румыния, Молдова, Польша, автомобили, Словакия, Венгрия, оккупация, граница, беженцы, агрессия, вторжение, Рава-Русская, российская агрессия, война России против Украины, Шегини, границы
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