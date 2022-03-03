На контрольно-пропускных пунктах западной границы исчезли очереди

На некоторых КПП не были зафиксированы очереди ни автомобилей, ни пешеходов Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Согласно данным, на выезде в Польшу нет очередей в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница" и "Шегини".

На пешеходном переходе "Грушев" было зафиксировано 50 пешеходов, на "Краковце" – 30 пешеходов.

На выезде в Словакию в пунктах пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" тоже очередей нет. На пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы" в очереди было около 20 пешеходов.

На всех пунктах выезда в Венгрию, Румынию и Молдову не были зафиксированы очереди ни автомобилей, ни пешеходов.

За неделю с момента начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины из страны выехали 1 млн человек, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.