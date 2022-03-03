Кулеба заявил, что Россия может обстрелять свою территорию, чтобы обвинить Украину

Дмитрий Кулеба: Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом Фото: EPA

"Тревожные сообщения: россияне могли направить реактивные системы залпового огня в приграничном российском поселке Поповка на свою территорию. Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину", – написал глава украинского МИД.

Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

Поповка – село в Краснояружском городском округе Белгородской области России. Оно расположено возле границы с Украиной возле Сумской области.