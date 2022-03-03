Кулеба заявил, что Россия может обстрелять свою территорию, чтобы обвинить Украину

"Тревожные сообщения: россияне могли направить реактивные системы залпового огня в приграничном российском поселке Поповка на свою территорию. Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину", – написал глава украинского МИД.
Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022
Поповка – село в Краснояружском городском округе Белгородской области России. Оно расположено возле границы с Украиной возле Сумской области.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
В России утверждают, что на 2 марта с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. По данным Украины, потери российской стороны погибшими составили уже почти 9 тысяч человек. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.