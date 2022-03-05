Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городках – ДТЭК

"В тех местах, где мы можем начать работы, например, как в Макарове, мы сразу начинаем работы, привлекаем саперов, и наши бригады восстанавливают. Мы обычно делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать все населенные пункты, как можно скорее дать свет в дома людей", – сообщил Сахарук.
Аварийные бригады ДТЭК повторно пытаются подключить Бучу и Гостомель, которые опять обесточены из-за обстрелов российскими оккупантами.
"3 марта мы запитали и часть Бучи, и часть Гостомеля, но уже 4 марта в результате боевых действий снова свет пропал, и мы снова начинаем это делать. И поверьте мне, наши бригады будут работать столько, сколько нужно. Если нужно будет восстанавливать свет 25 раз, мы будем это делать", – подчеркнул Сахарук.
По его словам, на вечер 4 марта в Киевской области без света оставалось около 350 населенных пунктов – это где-то 90 тыс. жителей.
"К сожалению, мы не можем восстановить свет в этих селениях, потому что на многих территориях идут активные боевые действия. Это, в частности, на западе, а также на севере Киевской области, и мы там просто физически не можем выехать, потому что идет уничтожение российских оккупантов", – пояснил исполнительный директор ДТЭК.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.