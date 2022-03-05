Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городках – ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Наши бригады будут работать столько, сколько нужно. Если нужно будет восстанавливать свет 25 раз, мы будем это делать

"В тех местах, где мы можем начать работы, например, как в Макарове, мы сразу начинаем работы, привлекаем саперов, и наши бригады восстанавливают. Мы обычно делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать все населенные пункты, как можно скорее дать свет в дома людей", – сообщил Сахарук.

Аварийные бригады ДТЭК повторно пытаются подключить Бучу и Гостомель, которые опять обесточены из-за обстрелов российскими оккупантами.

"3 марта мы запитали и часть Бучи, и часть Гостомеля, но уже 4 марта в результате боевых действий снова свет пропал, и мы снова начинаем это делать. И поверьте мне, наши бригады будут работать столько, сколько нужно. Если нужно будет восстанавливать свет 25 раз, мы будем это делать", – подчеркнул Сахарук.

По его словам, на вечер 4 марта в Киевской области без света оставалось около 350 населенных пунктов – это где-то 90 тыс. жителей.

"К сожалению, мы не можем восстановить свет в этих селениях, потому что на многих территориях идут активные боевые действия. Это, в частности, на западе, а также на севере Киевской области, и мы там просто физически не можем выехать, потому что идет уничтожение российских оккупантов", – пояснил исполнительный директор ДТЭК.