В результате военной агрессии России погибли трое сотрудников ДТЭК, еще трое ранены

"С глубокой грустью и болью узнал о гибели трех наших сотрудников. Двое из них стали в ряды Вооруженных сил Украины и отдали свою жизнь, защищая нашу Родину. Еще один наш коллега погиб в результате боевых действий. Все они – настоящие герои", – сказал он.

В ДТЭК пообещали обеспечить семьи погибших помощью, выплатами и компенсациями, а раненых – помощью во время лечения.