Для больниц Днепропетровской области привезли уголь из шахты "Павлоградуголь"

5 тонн угля от "Павлоградугля" было передано на нужды территориальных общин Днепропетровской области Фото: depositphotos.com

"65 тонн угля от "Павлоградугля" было передано на нужды территориальных общин Днепропетровской области. В частности, на отопление больниц и других социальных объектов", – говорится в нем.

Также были организованы поставки питьевой воды и всех необходимых вещей для обустройства людей в убежищах.