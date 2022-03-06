Зеленский: Российские войска готовятся бомбардировать Одессу

Зеленский: Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность Фото: president.gov.ua

Глава государства сообщил, что во время допросов пленные российские военные рассказали о планах оккупантов, которые свидетельствуют, что боевые действия планировались заранее.

"Они готовятся бомбардировать Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы. Артиллерия против Одессы. Ракеты против Одессы. Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", – подчеркнул президент.