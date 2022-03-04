После победы Украины над РФ Одесса с радостью примет адекватных российских деятелей культуры – Труханов

"Спикер Госдумы страны-оккупанта предложил сложить полномочия деятелям культуры, которые не поддерживают агрессию РФ в отношении Украины. Со всей ответственностью заявляю, [что] после нашей победы Одесса с радостью примет адекватных деятелей культуры, покинувших путинскую Россию", – написал он.
Мэр Одессы отметил, что прибывшие смогут "проводить концерты, спектакли и радовать зрителей".
"Я уверен, что вы получите еще большее уважение и признание – причем в мировых масштабах", – заявил Труханов.
Володин 27 февраля писал в Telegram о неприемлемости позиции "ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в "ДНР" и "ЛНР"" и не осуждают неких находящихся в Украине "неонацистов".
"Это никак иначе, как предательством своего народа, [...] не назовешь", – заявил спикер, использовав при этом пропагандистский месседж о том, что российские войска, вторгшиеся в Украину, якобы проводят "миротворческую операцию".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют также жилые кварталы, детские сады, больницы и другую гражданскую инфраструктуру, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителя, ранения получили тысячи человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек. Уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни бронемашин и другая военная техника захватчиков.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции продолжают ужесточаться.
Чтобы не допустить широкого ознакомления россиян с реальной ситуацией с вторжением РФ в Украину, российские власти запрещают СМИ употреблять слово "война" и писать о погибших россиянах. Также ограничили или запретили работу соцсетей.