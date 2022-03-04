После победы Украины над РФ Одесса с радостью примет адекватных российских деятелей культуры – Труханов

"Спикер Госдумы страны-оккупанта предложил сложить полномочия деятелям культуры, которые не поддерживают агрессию РФ в отношении Украины. Со всей ответственностью заявляю, [что] после нашей победы Одесса с радостью примет адекватных деятелей культуры, покинувших путинскую Россию", – написал он.

Мэр Одессы отметил, что прибывшие смогут "проводить концерты, спектакли и радовать зрителей".

"Я уверен, что вы получите еще большее уважение и признание – причем в мировых масштабах", – заявил Труханов.

Володин 27 февраля писал в Telegram о неприемлемости позиции "ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в "ДНР" и "ЛНР"" и не осуждают неких находящихся в Украине "неонацистов".

"Это никак иначе, как предательством своего народа, [...] не назовешь", – заявил спикер, использовав при этом пропагандистский месседж о том, что российские войска, вторгшиеся в Украину, якобы проводят "миротворческую операцию".