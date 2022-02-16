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16 февраля, 2022
 
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"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единения позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем

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Тимошенко в День единства показала новое фото с мужем
Тимошенко в День единства показала новое фото с мужем
Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко 16 февраля, в День единения, разместила в Facebook фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем, бизнесменом Александром Тимошенко.

Супруги позируют в обнимку на фоне книжного шкафа с украинским флагом в руках.

"Мы с тобой одной крови – украинской!" – подписала она снимок.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/500432321430627

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 14 февраля он повторил это

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В НАТО отметили, что пока не видят реальных признаков деэскалации и сокращения количества российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.

Теги: Юлия Тимошенко, Россия, Украина, вторжение
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