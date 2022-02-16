Соучредитель продюсерской компании Mozgi Group Горовая сделала заявление на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину

Горовая: Мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, творить и создавать Фото: gorovaya_irina / Instagram

"Сейчас в инфополе бурлит большое количество манипулятивных сообщений и всевозможных новостей, в которых многим достаточно тяжело сохранять спокойствие и ясную голову. Как соучредитель украинской компании Mozgi Group хочу подчеркнуть, что мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, творить и создавать", – написала она.

По словам Горовой, страх мешает развиваться.

"А именно развитие – самое важное для креативных людей и талантов, двигающих индустрию вперед. Мы очень любим Украину и хотим расти и развиваться именно здесь – создавать локальный продукт и популяризировать его на международном уровне. Украина – это наш дом, который мы любим, которым вдохновляемся. И мы и дальше будем творить историю именно здесь", – резюмировала она.