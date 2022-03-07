  Джамала сообщила, что Германия собрала для Украины €67 млн. Певица выступила на немецком нацотборе на "Евровидение 2022"

Джамала: Я благодарна всем, кто поддерживает нас в борьбе за право жить дома, строить будущее под мирным небом Фото: jamalajaaa / Instagram

Cбор средств проходил во время эфира во время финала немецкого отбора на "Евровидение 2022", который проходил 4 марта.

"Я благодарна всем, кто поддерживает нас в борьбе за право жить дома, строить будущее под мирным небом. Слава Украине! Героям слава!" – написала она. Певица сопроводила пост хештегами "поддержи Украину" и "останови российскую агрессию".

Джамала в финале немецкого нацотбора на "Евровидение" исполнила песню "1944". Она вышла на сцену с национальным флагом Украины.

ВИДЕО