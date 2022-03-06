В Ирпене погибли под российским обстрелом восемь мирных жителей, из них двое детей – мэр

В частности, по его словам, люди погибли при попытке эвакуации через село Романовка.
"Российские захватчики обстреляли мирных наших местных жителей. Погибла семья, попал снаряд, мина, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли", – сказал он.
Глава города также опроверг, что Ирпень захвачен оккупантами.
"Ирпень воюет! Ирпень не сдался! Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции", – сказал он.
Эвакуация из города продолжится завтра, 7 марта, в 10.00, добавил он.
Свидетелем гибели семьи с двумя детьми из-за минометного обстрела россиянами была также американская журналистка Линси Аддарио. На ее глазах погибли мать, сын-подросток и девочка примерно восьми лет. Отец, по ее информации на тот момент, остался жив, но тяжело ранен.
Еще один из погибших в Ирпене – актер, телеведущий Паша Ли, сообщили в Facebook журналисты Ярослав Куц и Ольга Артюшенко.
Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек.
В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на житомирской трассе и севере Вышгородского района наиболее опасно, сообщала Киевская облгосадминистрация 2 марта. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.
5 марта российские оккупационные войска взорвали железнодорожные пути, по которым должен был подаваться эвакуационный поезд для спасения жителей Ирпеня, сообщила "Укрзалізниця".
6 марта россияне обстреляли из минометов место, где собирались мирные жители для эвакуации. Часть людей удалось эвакуировать, но были погибшие.