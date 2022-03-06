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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ирпене погибли под российским обстрелом восемь мирных жителей, из них двое детей – мэр

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Часть города Ирпень продолжает сопротивляться российским захватчикам, сообщил мэр
Часть города Ирпень продолжает сопротивляться российским захватчикам, сообщил мэр
Фото: telegraf.com.ua

6 марта при обстрелах погибли восемь мирных жителей Ирпеня. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

В частности, по его словам, люди погибли при попытке эвакуации через село Романовка.

"Российские захватчики обстреляли мирных наших местных жителей. Погибла семья, попал снаряд, мина, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли", – сказал он.

Глава города также опроверг, что Ирпень захвачен оккупантами.

"Ирпень воюет! Ирпень не сдался! Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции", – сказал он.

Эвакуация из города продолжится завтра, 7 марта, в 10.00, добавил он.

Свидетелем гибели семьи с двумя детьми из-за минометного обстрела россиянами была также американская журналистка Линси Аддарио. На ее глазах погибли мать, сын-подросток и девочка примерно восьми лет. Отец, по ее информации на тот момент, остался жив, но тяжело ранен.

Еще один из погибших в Ирпене – актер, телеведущий Паша Ли, сообщили в Facebook журналисты Ярослав Куц и Ольга Артюшенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5418505881512299&id=100000588222784

Контекст:

Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек.

В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на житомирской трассе и севере Вышгородского района наиболее опасно, сообщала Киевская облгосадминистрация 2 марта. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.

5 марта российские оккупационные войска взорвали железнодорожные пути, по которым должен был подаваться эвакуационный поезд для спасения жителей Ирпеня, сообщила "Укрзалізниця".

6 марта россияне обстреляли из минометов место, где собирались мирные жители для эвакуации. Часть людей удалось эвакуировать, но были погибшие.

Теги: Киевская область, Ирпень, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, миномет
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