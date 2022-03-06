Страны члены НАТО получили зеленый свет на отправку истребителей в Украину

"Дан зеленый свет", – сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, может ли польское правительство направить истребители в Украину.

Он отметил, что США и Польша сейчас активно обсуждают вопрос поставок и того, как "удовлетворить их потребности, если они предоставят свои истребители украинцам".

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