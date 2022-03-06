ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны члены НАТО получили зеленый свет на отправку истребителей в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Блинкен: Дан зеленый свет
Блинкен: Дан зеленый свет
Фото: EPA

США и Польша договариваются, чем заменить польские истребители, которые отправят в Украину. Об этом в интервью американской воскресной программе Face the Nation на CBS News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Дан зеленый свет", – сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, может ли польское правительство направить истребители в Украину.

Он отметил, что США и Польша сейчас активно обсуждают вопрос поставок и того, как "удовлетворить их потребности, если они предоставят свои истребители украинцам".

ВИДЕО
Видео: Face the Nation / YouTube
Контекст:

5 марта представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон работает с Варшавой над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине. Отмечалось, что любая страна может принять решение об отправке самолетов.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн и нелетальную помощь (топливо, защитное оборудование) стоимостью €50 млн. По словам Борреля, Кулеба просил об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские военнослужащие. 28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России. Но в США заявили, что это "не лучшая идея".

Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО.

Если Запад не в состоянии назвать срок, когда он может закрыть небо Украины от вражеских самолетов и артиллерии, он мог бы предоставить самолеты, чтобы украинцы могли на своей земле отвечать агрессору, но пока не делается даже этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 марта.

Теги: США, Украина, НАТО, Польша, истребители, самолеты, Энтони Блинкен, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (51526)
2
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (49017)
3
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (22987)
4
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане? (16318)
5
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера (12476)
6
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица (9451)
7
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (9235)
8
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты (8913)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS