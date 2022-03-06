Страны члены НАТО получили зеленый свет на отправку истребителей в Украину

"Дан зеленый свет", – сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, может ли польское правительство направить истребители в Украину.
Он отметил, что США и Польша сейчас активно обсуждают вопрос поставок и того, как "удовлетворить их потребности, если они предоставят свои истребители украинцам".
5 марта представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон работает с Варшавой над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине. Отмечалось, что любая страна может принять решение об отправке самолетов.
27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн и нелетальную помощь (топливо, защитное оборудование) стоимостью €50 млн. По словам Борреля, Кулеба просил об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские военнослужащие. 28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.
Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.
Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России. Но в США заявили, что это "не лучшая идея".
Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО.
Если Запад не в состоянии назвать срок, когда он может закрыть небо Украины от вражеских самолетов и артиллерии, он мог бы предоставить самолеты, чтобы украинцы могли на своей земле отвечать агрессору, но пока не делается даже этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 марта.