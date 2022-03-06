Удар по аэропорту Винницы. Ракеты прилетели из акватории Черного моря – ВС ВСУ

Спикер ВС ВСУ Игнат полагает, что по аэродрому ударили стратегическими крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из бомбардировщиков-ракетоносцев Скриншот: Yuriy Ignat / Facebook

"Вероятно, это стратегические крылатые ракеты Х-101, выпущенные из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС или Ту-160", – говорится в сообщении.

Поначалу он сказал в видеообращении, что восемь ракет прилетели "ориентировочно из Приднестровья", но позднее внес уточнение.

Игнат подчеркнул, что разрушенный аэродром – гражданский и, хотя рядом с ним находится военная база, она на реконструкции и техники там нет.

Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил, что аэродром – совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими. Взлетно-посадочная полоса аэродрома, по его словам, давно на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.

В Министерстве обороны Молдовы также сказали "Европейской правде", что информация о ракетной атаке из оккупированной части Молдовы ошибочна.

"Министерство обороны Республики Молдова отрицает запуск ракет, попавших по аэропорту Винницы, с приднестровской территории на территорию Украины", – говорится в заявлении.

Кроме того, источники "Европейской правды" в руководстве Молдовы утверждают, что крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было – только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км.

6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы. Также оккупанты обстреляли воинскую часть в Гавришовке (населенный пункт прилегает к территории винницкого аэропорта) – один человек погиб, трое пострадали.