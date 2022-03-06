Российские оккупанты обстреляли аэропорт в Виннице

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

После вторжения российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС, а также обстреляли и взяли под контроль периметр Запорожской АЭС.