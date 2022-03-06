На Мариупольском направлении ВСУ уничтожили три танка, четыре БМП, два "Тигра" и около 30 оккупантов – штаб ООС

"Сегодня на Мариупольском направлении украинские защитники осуществили контратаку и уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два "Тигра" и около 30 российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Двое российских военных оказались в плену.

"Оказавшись в плену, россияне спели уже привычную для них песню про "мы не знали, куда нас отправляют". Да все они знали. Два танкиста, один из которых – российский офицер, командир взвода, решили сдаться. Остальные же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда", – сообщили в штабе.