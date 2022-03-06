Деньги за "пакет малыша" теперь можно тратить без ограничений – Минсоцполитики Украины

Средства можно будет получить на ранее оформленный счет в "ПриватБанке" Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Мы понимаем, что сейчас семьям средства могут понадобиться на еду, лекарства, горючее, чтобы переместиться в безопасное место. И это вопросы жизни и здоровья новорожденного ребенка. Поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации за "пакет малыша" на весь период военного положения плюс один месяц после его завершения. При этом не применяется требование использовать средства денежной компенсации в течение 12 месяцев. Если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств на карту, то сейчас средства остаются у семей и они могут их использовать в течение военного положения плюс один месяц без ограничения", – заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Также деньги за "пакет малыша" теперь могут быть перечислены на любой счет семьи, открытый в "ПриватБанке".

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года.