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Со следующей недели все регионы Украины получат беби-боксы

Поставки пакетов малыша в регионы завершились зимой 2021 года
Поставки пакетов малыша в регионы завершились зимой 2021 года
Фото: Пакунок маляти Україна - Baby Box Ukraine / Facebook

Со следующей недели роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины начнут получать беби-боксы. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта "Пакет малыша", которые есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

Тендерные процедуры по закупке беби-боксов завершены, Министерство социальной политики Украины объявило победителя, первая партия пакетов готова к отправке.

"Логистический центр под завязку заполнен и готов к отгрузке первых подарков для новорожденных. Заключенный договор с производителем пакетов малыша позволяет закупить 53 тыс. беби-боксов с общей экономией 63 млн грн для государства", – отметили в сообщении.

Из-за несвоевременного проведения тендера поставка пакетов малыша была приостановлена зимой этого года.

"Развозка последней партии бэби-боксов в количестве 50 тыс. штук была окончательно завершена в конце февраля. А проведение тендерных процедур на закупку новой партии боксов задержалось в результате ошибок, допущенных в тендерной документации, длительного выбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон", – объяснили в релизе.

Заключенное тендерное соглашение с поставщиком наборов для новорожденных действительно до конца 2021 года. В начале 2022-го Минсоцполитики планирует провести новый тендер.

Контекст:

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.

В июле 2020 года правительство отменило беби-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша".

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. "Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали "пакет" денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – отметили в фонде.

В сентябре Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.

В Министерстве социальной политики сообщили изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Зеленский 12 апреля 2021 года подписал закон №1359-ІХ о внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно получения беби-боксов при рождении ребенка. В Офисе президента заявили, что изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Теги: Украина, Министерство социальной политики, тендер, роддом, беби-бокс, пакет малыша
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