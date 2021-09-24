Со следующей недели все регионы Украины получат беби-боксы

Тендерные процедуры по закупке беби-боксов завершены, Министерство социальной политики Украины объявило победителя, первая партия пакетов готова к отправке.

"Логистический центр под завязку заполнен и готов к отгрузке первых подарков для новорожденных. Заключенный договор с производителем пакетов малыша позволяет закупить 53 тыс. беби-боксов с общей экономией 63 млн грн для государства", – отметили в сообщении.

Из-за несвоевременного проведения тендера поставка пакетов малыша была приостановлена зимой этого года.

"Развозка последней партии бэби-боксов в количестве 50 тыс. штук была окончательно завершена в конце февраля. А проведение тендерных процедур на закупку новой партии боксов задержалось в результате ошибок, допущенных в тендерной документации, длительного выбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон", – объяснили в релизе.

Заключенное тендерное соглашение с поставщиком наборов для новорожденных действительно до конца 2021 года. В начале 2022-го Минсоцполитики планирует провести новый тендер.