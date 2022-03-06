В Мариуполь направили автобусы для эвакуации мирного населения

Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 6 марта с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины, а с 12.00 начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет проводиться муниципальными автобусами от СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53); Драмтеатра (Театральная площадь, 1) и Кальмиусской районной администрации (проспект Металлургов, 193).

"Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). Во главе колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально!" – отметил Кириленко.

В Донецкой военной администрации предупредили, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

"Дополнительное оповещение жителей города будет осуществлено силами национальной полиции", – добавил глава Донецкой области.

Как отметил Тимошенко, в город также направлены 19 фур с гуманитарной помощью: водой, мукой, крупами, медикаментами, одеялами, матрасами и подушками.