Эвакуационная колонна не смогла выехать из Мариуполя из-за обстрелов оккупантов

Глава ОГА подчеркнул, что вывозить людей в таких условиях крайне опасно.

Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, пока не добралась до пункта назначения и находится в пути.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 5 марта заявлял, что вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.

Мэр Мариуполя считает, что оккупанты любой ценой хотят "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым и при этом держат в заложниках 400-тысячный город.

Новая эвакуация из Мариуполя была запланирована на 12.00 6 марта. С 10.00 до 21.00 в городе должен был быть установлен режим тишины. В этот же день в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей, также в город направился гуманитарный груз из Днепра и Запорожья.