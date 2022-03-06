Российские войска повредили газопровод Донецк – Мариуполь, без газа осталось около миллиона потребителей

"В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на три часа... Работаем над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему", – написал он в 13.50.

В "Операторе ГТС Украины" сообщили, что из-за невозможности поддерживать давление газопровод перекрыт, без газоснабжения 24 газораспределительные станции (ГРС) в регионе.

"Около миллиона потребителей Донецкой и Запорожской областей останутся без газа. Газовики ищут технические решения в условиях боевых действий, чтобы минимизировать потери и возвратить газ потребителям. Пока невозможно приступить к ликвидации аварии из-за высокой интенсивности боевых действий", – говорится в сообщении оператора.

В целом в настоящее время остановлены 39 ГРС в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях.