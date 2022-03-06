В Харькове сбили еще один самолет российских оккупантов

"Около 18.15 подразделение Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса сбило вражеский самолет в районе ХАЗ. Пилот катапультироваться не успел и погиб. Самолет упал в районе Кулиничей. У харьковских сил ПВО сегодня продуктивный день. Победа – за нами", – написал Синегубов.

Это второй Су-25, сбитый в Харькове в течение 6 марта.

Попадание ракеты в российский штурмовик попало на запись камеры наблюдения. Видео опубликовал Telegram-канал "Труха".