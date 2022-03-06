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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба

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Кулеба подчеркнул, что не может называть точное число добровольцев или их национальность
Кулеба подчеркнул, что не может называть точное число добровольцев или их национальность
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Об этом 6 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его видеообращение опубликовано на Facebook-странице МИД.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они проявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", – сказал он.

Министр подчеркнул, что не может называть точное число добровольцев или конкретные страны, из которых они едут. Однако отметил, что украинские власти получили уже около 20 тыс. заявок от них.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/517571939707287/

Контекст:

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МИД Украины, добровольцы, вторжение, Дмитрий Кулеба, иностранцы, война России против Украины, интернациональный легион
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