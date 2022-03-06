За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они проявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", – сказал он.
Министр подчеркнул, что не может называть точное число добровольцев или конкретные страны, из которых они едут. Однако отметил, что украинские власти получили уже около 20 тыс. заявок от них.
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.