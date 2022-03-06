Из-за больших потерь Россия начала скрытую мобилизацию – Генштаб ВСУ

"В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимости уничтожения фашизма", – говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляли одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

Около 14.00 противник нанес массированный ракетный удар по аэропорту Винница, в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.

ВСУ, в свою очередь, осуществили контратаку на мариупольском направлении и уничтожили три танка, четыре БМП, две бронированные машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, два захватчика попали в плен. Враг имеет потери и по другим направлениям.