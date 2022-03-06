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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский народ требует закрыть небо страны для оккупанта – Офис президента

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Украинцы продолжают собирать подписи за закрытие неба
Украинцы продолжают собирать подписи за закрытие неба
Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

С требованием закрыть украинское небо для агрессора к народам, главам государств и правительств, парламентам государств – членов НАТО обратились депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

С поддержкой просьбы президента Украины Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной обратились к государствам – членам НАТО также Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы.

Продолжается сбор подписей за закрытие неба среди жителей Запорожья, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.

"Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ", – написал Тимошенко.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителя, ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны. "Это ключевое. Я считаю, что концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию этой войны и поможет нам решить как гуманитарные вопросы, то есть обстрелы больших городов Украины, так и в принципе правила ведения войны и вернет россиян в более-менее адекватный статус", – заявил он.

Теги: НАТО, авиация, авиапространство, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, письмо
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