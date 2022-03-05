"Российская авиация и ракеты бьют без разбора". Главы районных и областных советов Украины требуют от НАТО закрыть небо над Украиной

"В Украине 10-й день идет война. Это война России против украинского народа, вставшего на защиту свободы и европейских ценностей демократии. За это время погибли тысячи мирных украинцев, из них сотни детей. У нас рушатся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры: больницы, образовательные учреждения, пищевая промышленность", – говорится в обращении.

В ассоциации подчеркнули, что унесенные жизни украинцев и все эти разрушения вызваны в основном налетами российской военной авиации и ракетами,"которые без разбора бьют по Украине". Результаты этого варварства видит весь мир, отмечают в ассоциации.

"Поэтому мы, председатели районных и областных советов Украины, представители украинской местной демократии, представители украинского народа, бок о бок стоим в борьбе против России, обращаемся к вам с просьбой – закрыть небо от военной авиации России и содействовать скорейшему получению Украиной помощи в виде истребителей", – подытожили авторы обращения.