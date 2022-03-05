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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российская авиация и ракеты бьют без разбора". Главы районных и областных советов Украины требуют от НАТО закрыть небо над Украиной

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Украина с начала полномасштабной войны требует закрыть небо над страной
Украина с начала полномасштабной войны требует закрыть небо над страной
Фото: depositphotos.com

Главы районных и областных советов Украины обратились к странам – членам НАТО с просьбой закрыть небо Украины от военной авиации России. Обращение опубликовано на сайте Украинской ассоциации районных и областных советов.

"В Украине 10-й день идет война. Это война России против украинского народа, вставшего на защиту свободы и европейских ценностей демократии. За это время погибли тысячи мирных украинцев, из них сотни детей. У нас рушатся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры: больницы, образовательные учреждения, пищевая промышленность", – говорится в обращении.

В ассоциации подчеркнули, что унесенные жизни украинцев и все эти разрушения вызваны в основном налетами российской военной авиации и ракетами,"которые без разбора бьют по Украине". Результаты этого варварства видит весь мир, отмечают в ассоциации.

"Поэтому мы, председатели районных и областных советов Украины, представители украинской местной демократии, представители украинского народа, бок о бок стоим в борьбе против России, обращаемся к вам с просьбой – закрыть небо от военной авиации России и содействовать скорейшему получению Украиной помощи в виде истребителей", – подытожили авторы обращения.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителя, ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны. "Это ключевое. Я считаю, что концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию этой войны и поможет нам решить как гуманитарные вопросы, то есть обстрелы больших городов Украины, так и в принципе правила ведения войны и вернет россиян в более-менее адекватный статус", – заявил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, авиация, война России против Украины, ракеты
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