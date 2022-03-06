Из Ирпеня под минометным обстрелом эвакуировали 200 человек. Среди мирных жителей есть погибшие

При попытке эвакуироваться из Ирпеня погибли люди Скриншот: Kyle Glen / Twitter

Эвакуация проводилась вблизи села Романовка под минометным обстрелом россиян.

"Несмотря на обстрелы, несмотря на захват города врагом, полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них – 50 детей и одного раненого", – говорится в сообщении.

По данным МВД, сейчас жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает.

Уехать из Ирпеня удалось не всем желающим. Журналистка The New York Times, лауреат Пулитцеровской премии Линси Аддарио стала свидетельницей того, как российские войска преднамеренно наносили удары по мирным жителям. Россияне обстреляли из минометов разрушенный мост, возле которого люди собрались для эвакуации.

"На моих глазах были убиты как минимум трое членов семьи из четырех человек", – написала она. Погибли женщина, мальчик-подросток и девочка, на вид около восьми лет. Отец семейства был жив, но без сознания и тяжело ранен.

WARNING: GRAPHIC IMAGES: Today I witnessed Russian troops deliberately targeting civilians fleeing for their lives from the village of Irpin. At least three members of a family of four were killed in front of me. @nytimes https://t.co/lR0a5FRpXX — lynsey addario (@lynseyaddario) March 6, 2022

Footage circulating this morning shows what looks like a corridor for civilians to leave the city of Irpin near Kyiv coming under fire from Russian troops. pic.twitter.com/o8byQpDrle — Kyle Glen (@KyleJGlen) March 6, 2022

Фото, на которых военные помогают ирпенцам эвакуироваться, опубликовал также журналист Денис Казанский.

Эвакуация мирного населения из г. Ирпень, который бомбят российские военные преступники. Эти фотографии обойдут мир. Украинцы никогда этого не забудут.



Вот как выглядит ваша "денацификация", ублюдки. pic.twitter.com/JZ94qFB0dF — Денис Казанський (@den_kazansky) March 6, 2022

Вот так Россия "спасает население Украины от фашизма". pic.twitter.com/3MuU3ie5cd — Денис Казанський (@den_kazansky) March 6, 2022