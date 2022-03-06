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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Ирпеня под минометным обстрелом эвакуировали 200 человек. Среди мирных жителей есть погибшие

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При попытке эвакуироваться из Ирпеня погибли люди
При попытке эвакуироваться из Ирпеня погибли люди
Скриншот: Kyle Glen / Twitter

Полицейские Киевской области 6 марта смогли эвакуировать 200 человек из захваченного оккупантами Ирпеня. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

Эвакуация проводилась вблизи села Романовка под минометным обстрелом россиян.

"Несмотря на обстрелы, несмотря на захват города врагом, полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них – 50 детей и одного раненого", – говорится в сообщении.

По данным МВД, сейчас жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает.

Уехать из Ирпеня удалось не всем желающим. Журналистка The New York Times, лауреат Пулитцеровской премии Линси Аддарио стала свидетельницей того, как российские войска преднамеренно наносили удары по мирным жителям. Россияне обстреляли из минометов разрушенный мост, возле которого люди собрались для эвакуации.

"На моих глазах были убиты как минимум трое членов семьи из четырех человек", – написала она. Погибли женщина, мальчик-подросток и девочка, на вид около восьми лет. Отец семейства был жив, но без сознания и тяжело ранен.

Фото, на которых военные помогают ирпенцам эвакуироваться, опубликовал также журналист Денис Казанский.

Контекст:

Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек.

В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на житомирской трассе и севере Вышгородского района наиболее опасно, сообщала Киевская облгосадминистрация 2 марта. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.

5 марта российские оккупационные войска взорвали железнодорожные пути, по которым должен был подаваться эвакуационный поезд для спасения жителей Ирпеня, сообщила "Укрзалізниця".

Теги: МВД, Киевская область, Ирпень, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, миномет
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