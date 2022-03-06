На следующей неделе должны быть приняты новые санкции против РФ – Кулеба

"В России люди бегут не от войны, а от репрессий. Там уже становится невозможно жить, и не из-за войны, а из-за того, что там нет нормальной жизни. Северная Корея такими темпами постепенно превратится на территорию свободы в сравнении с Россией. Сотни тысяч россиян не желают мириться с таким положением вещей. В России уже открывается внутренний фронт, антивоенные демонстрации, саботаж", – отметил он.

Кулеба добавил, что все это подрывает способность российского президента Владимира Путина продолжать свою варварскую войну, но этого мало.

"Поэтому на следующей недели мы ожидаем от ЕС и стран G7 новое раунда болезненных санкций против России", – сказал он.