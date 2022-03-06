На следующей неделе должны быть приняты новые санкции против РФ – Кулеба

"В России люди бегут не от войны, а от репрессий. Там уже становится невозможно жить, и не из-за войны, а из-за того, что там нет нормальной жизни. Северная Корея такими темпами постепенно превратится на территорию свободы в сравнении с Россией. Сотни тысяч россиян не желают мириться с таким положением вещей. В России уже открывается внутренний фронт, антивоенные демонстрации, саботаж", – отметил он.
Кулеба добавил, что все это подрывает способность российского президента Владимира Путина продолжать свою варварскую войну, но этого мало.
"Поэтому на следующей недели мы ожидаем от ЕС и стран G7 новое раунда болезненных санкций против России", – сказал он.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине, в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.