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На следующей неделе должны быть приняты новые санкции против РФ – Кулеба

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Кулеба: Северная Корея постепенно превратится на территорию свободы в сравнении с Россией
Кулеба: Северная Корея постепенно превратится на территорию свободы в сравнении с Россией
Фото: EPA

Страны Евросоюза и "Большой семерки" должны на следующей неделе принять новый пакет санкций против России за агрессию против Украины. Об этом 6 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его видеообращение опубликовано на Facebook-странице МИД.

"В России люди бегут не от войны, а от репрессий. Там уже становится невозможно жить, и не из-за войны, а из-за того, что там нет нормальной жизни. Северная Корея такими темпами постепенно превратится на территорию свободы в сравнении с Россией. Сотни тысяч россиян не желают мириться с таким положением вещей. В России уже открывается внутренний фронт, антивоенные демонстрации, саботаж", – отметил он.

Кулеба добавил, что все это подрывает способность российского президента Владимира Путина продолжать свою варварскую войну, но этого мало.

"Поэтому на следующей недели мы ожидаем от ЕС и стран G7 новое раунда болезненных санкций против России", – сказал он.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/517571939707287/

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине, в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, МИД Украины, Большая семерка, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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