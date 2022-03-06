Из-за санкций ЕС в Италии арестовали яхты и виллы российских бизнесменов и политиков

В частности, под арест попали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Тимченко – основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group и акционер банка "Россия", который считается личным банком высших должностных лиц Российской Федерации, заявили в Евросоюзе. Там добавили, что Тимченко является давним знакомым президента России Владимира Путин и, как считается, его доверенным лицом. Журнал Forbes оценивает состояние Тимченко в $22 млрд (6-е место в списке самых богатых россиян).

40-метровая яхта Lena, которая принадлежит Тимченко, была пришвартована в Сан-Ремо. Ее оценивают в $50 млн. 66-метровая яхта Мордашова Lady M на момент ареста находилась в городе Империя. Ее стоимость, по данным издания, $55 млн.

Мордашов, по информации Forbes, является богатейшим бизнесменом РФ. Он и его семья владеют активами в размере $29,1 млрд. Мордашов – председатель правления инвестиционной компании "Севергрупп", которая является акционером банка "Россия". В ЕС считают, что миллиардер "извлекает выгоду из своих связей с российскими лицами, принимающими решения".

Кроме того, в Тоскане арестовали виллу "Лаццарески" стоимостью $3 млн, которая принадлежит депутату Госдумы РФ Олегу Савченко, а в Арцакене, по данным издания Il Giornale, – виллу бизнесмена Алишера Усманова (7-е место в списке самых богатых россиян по версии Forbes, состояние – $18,4 млрд). Ее стоимость составляет около $17 млн.

В ЕС назвали Усманова "прокремлевским олигархом", который особо тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. О Савченко упоминаний в последнем санкционном списке ЕС нет, но он единственный прокомментировал арест имущества.

"Да, это так. Это следствие санкционной политики, которую западные страны применяют сейчас к России в целом и к отдельным ее гражданам. Случившееся принимаю как данность. Продолжаем жить дальше", – написал он 5 марта в Telegram.

В целом, по данным агентства ANSA, в Италии подлежат заморозке активы российских бизнесменов общей стоимостью €143 млн ($156 млн).

Это не первые российские бизнесмены и политики, чью недвижимость арестовали на Западе после введения новых санкций. 2 марта стало известно, что в Германии арестовали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью $600 млн, которая принадлежит Усманову. А 3 марта во Франции арестовали 85-метровую яхту главного исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, которая называется Amore Vero. Профильный сайт SuperYachtFan оценивает стоимость судна в $120 млн.