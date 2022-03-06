Из-за санкций ЕС в Италии арестовали яхты и виллы российских бизнесменов и политиков

В частности, под арест попали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
Тимченко – основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group и акционер банка "Россия", который считается личным банком высших должностных лиц Российской Федерации, заявили в Евросоюзе. Там добавили, что Тимченко является давним знакомым президента России Владимира Путин и, как считается, его доверенным лицом. Журнал Forbes оценивает состояние Тимченко в $22 млрд (6-е место в списке самых богатых россиян).
40-метровая яхта Lena, которая принадлежит Тимченко, была пришвартована в Сан-Ремо. Ее оценивают в $50 млн. 66-метровая яхта Мордашова Lady M на момент ареста находилась в городе Империя. Ее стоимость, по данным издания, $55 млн.
Мордашов, по информации Forbes, является богатейшим бизнесменом РФ. Он и его семья владеют активами в размере $29,1 млрд. Мордашов – председатель правления инвестиционной компании "Севергрупп", которая является акционером банка "Россия". В ЕС считают, что миллиардер "извлекает выгоду из своих связей с российскими лицами, принимающими решения".
Кроме того, в Тоскане арестовали виллу "Лаццарески" стоимостью $3 млн, которая принадлежит депутату Госдумы РФ Олегу Савченко, а в Арцакене, по данным издания Il Giornale, – виллу бизнесмена Алишера Усманова (7-е место в списке самых богатых россиян по версии Forbes, состояние – $18,4 млрд). Ее стоимость составляет около $17 млн.
В ЕС назвали Усманова "прокремлевским олигархом", который особо тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. О Савченко упоминаний в последнем санкционном списке ЕС нет, но он единственный прокомментировал арест имущества.
"Да, это так. Это следствие санкционной политики, которую западные страны применяют сейчас к России в целом и к отдельным ее гражданам. Случившееся принимаю как данность. Продолжаем жить дальше", – написал он 5 марта в Telegram.
В целом, по данным агентства ANSA, в Италии подлежат заморозке активы российских бизнесменов общей стоимостью €143 млн ($156 млн).
Это не первые российские бизнесмены и политики, чью недвижимость арестовали на Западе после введения новых санкций. 2 марта стало известно, что в Германии арестовали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью $600 млн, которая принадлежит Усманову. А 3 марта во Франции арестовали 85-метровую яхту главного исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, которая называется Amore Vero. Профильный сайт SuperYachtFan оценивает стоимость судна в $120 млн.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.