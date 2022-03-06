Зеленский поговорил с Байденом. Обсудили поддержку Украины и санкции против России

С начала вторжения РФ Зеленский и Байден разговаривали не менее пяти раз Фото: EPA

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с президентом США. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", – написал Зеленский в Twitter.

Других подробностей он не сообщил.

У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

По данным CNN, звонок продолжался около 30 минут.

По информации Белого дома, Байден рассказал Зеленскому о действиях, предпринимаемых США, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, "для увеличения расходов России за ее агрессию в Украине". В частности, он упомянул решения компаний Visa и Mastercard остановить работу в России.

"Президент Байден отметил, что его администрация увеличивает помощь в сфере безопасности, а также гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент США выразил обеспокоенность недавним нападением России на Запорожскую АЭС и "высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии".

CNN напомнил, что с начала вторжения РФ Зеленский и Байден разговаривали не менее пяти раз.

По данным телеканала, 5 марта президент Украины также провел Zoom-конференцию с американскими сенаторами и призвал их оказать помощь в вопросе установления бесполетной зоны над Украиной. Кроме того, он попросил сенаторов способствовать введению более строгих санкций в отношении России (в том числе в сфере энергетики) и предоставлению дополнительной военной помощи.

"Он поблагодарил США за поддержку, которую они оказывают, но его общий посыл заключался в том, что его стране нужна дополнительная помощь, поскольку она сопротивляется вторжению России", – сказал источник канала.