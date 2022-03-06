Зеленский поговорил с Байденом. Обсудили поддержку Украины и санкции против России

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с президентом США. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", – написал Зеленский в Twitter.
Других подробностей он не сообщил.
У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022
По данным CNN, звонок продолжался около 30 минут.
По информации Белого дома, Байден рассказал Зеленскому о действиях, предпринимаемых США, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, "для увеличения расходов России за ее агрессию в Украине". В частности, он упомянул решения компаний Visa и Mastercard остановить работу в России.
"Президент Байден отметил, что его администрация увеличивает помощь в сфере безопасности, а также гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования", – сказано в сообщении.
Кроме того, президент США выразил обеспокоенность недавним нападением России на Запорожскую АЭС и "высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии".
CNN напомнил, что с начала вторжения РФ Зеленский и Байден разговаривали не менее пяти раз.
По данным телеканала, 5 марта президент Украины также провел Zoom-конференцию с американскими сенаторами и призвал их оказать помощь в вопросе установления бесполетной зоны над Украиной. Кроме того, он попросил сенаторов способствовать введению более строгих санкций в отношении России (в том числе в сфере энергетики) и предоставлению дополнительной военной помощи.
"Он поблагодарил США за поддержку, которую они оказывают, но его общий посыл заключался в том, что его стране нужна дополнительная помощь, поскольку она сопротивляется вторжению России", – сказал источник канала.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
После массированных авиаобстрелов российскими военнослужащими украинских городов Украина призвала западных союзников закрыть небо над страной. 4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. "Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Зеленский раскритиковал решение Альянса и назвал состоявшийся саммит "слабым" и "растерянным". "Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно принял решение не закрывать небо над Украиной!" – возмутился глава государства.