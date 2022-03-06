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"Из позитива для россиян – очереди в банкоматы исчезнут". Visa и Mastercard останавливают работу в России

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, возможно, продолжат работать на территории России, но расплатиться ими за границей нельзя, и новых выпускаться не будет
Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, возможно, продолжат работать на территории России, но расплатиться ими за границей нельзя, и новых выпускаться не будет
Фото: depositphotos.com

Платежная система Visa в ближайшие дни прекратит все транзакции в России, сообщили на сайте системы 5 марта. Также о прекращении работы в России объявила MasterСard.

"В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa. После завершения все транзакции, инициированные с помощью карт Visa, выпущенных в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Это решение вызвано неспровоцированным вторжением России в Украину, пояснил Эл Келли, председатель и главный исполнительный директор Visa Inc.

В MasterСard приняли аналогичное решение: карты Mastercard, выпущенные за пределами РФ, также не будут работать в российских магазинах или банкоматах, а действия карт, выпущенных российскими банками, вовсе больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. 

"Мы не воспринимаем это решение легкомысленно. Mastercard работает в России более 25 лет. У нас там около 200 коллег, благодаря которым наша компания так важна для многих заинтересованных сторон. Принимая эти меры, мы продолжим уделять внимание их безопасности и благополучию, в том числе продолжая выплачивать им зарплату и льготы. Когда это будет уместно и если будет разрешено законом, мы будем использовать их энтузиазм и творческий подход для работы по восстановлению операций", – говорится в пресс-релизе.

Решение прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Visa в РФ – стоп. Mastercard на подходе (UPD: тоже). Из позитива для россиян – очереди в банкоматы исчезнут, потому что карты не будут работать даже внутри страны", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159716631398389

Российский Центробанк иначе трактует ситуацию: сообщается, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия.

"Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", – подчеркнули в Центробанке.

Отмечается, что держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

В то же время, признали в Центробанке, трансграничные операции по картам Visa и MasterCard будут недоступны – это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", – говорится в пресс-релизе.

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Также из России ушел или приостановил бизнес ряд мировых брендов, в том числе BoeingAppleDisney, IKEA, BMW, Nike, Panasonic, H&M и другие. В то же время некоторые компании сообщили, что не будут уходить из РФ, – в их числе Coca-Cola.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, санкции, банки, экономика, MasterCard, Visa, Центробанк, банковские карты, Дмитрий Кулеба, российские банки, платежная система
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