"Из позитива для россиян – очереди в банкоматы исчезнут". Visa и Mastercard останавливают работу в России

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, возможно, продолжат работать на территории России, но расплатиться ими за границей нельзя, и новых выпускаться не будет Фото: depositphotos.com

"В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa. После завершения все транзакции, инициированные с помощью карт Visa, выпущенных в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Это решение вызвано неспровоцированным вторжением России в Украину, пояснил Эл Келли, председатель и главный исполнительный директор Visa Inc.

В MasterСard приняли аналогичное решение: карты Mastercard, выпущенные за пределами РФ, также не будут работать в российских магазинах или банкоматах, а действия карт, выпущенных российскими банками, вовсе больше не будут поддерживаться сетью Mastercard.

"Мы не воспринимаем это решение легкомысленно. Mastercard работает в России более 25 лет. У нас там около 200 коллег, благодаря которым наша компания так важна для многих заинтересованных сторон. Принимая эти меры, мы продолжим уделять внимание их безопасности и благополучию, в том числе продолжая выплачивать им зарплату и льготы. Когда это будет уместно и если будет разрешено законом, мы будем использовать их энтузиазм и творческий подход для работы по восстановлению операций", – говорится в пресс-релизе.

Решение прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Visa в РФ – стоп. Mastercard на подходе (UPD: тоже). Из позитива для россиян – очереди в банкоматы исчезнут, потому что карты не будут работать даже внутри страны", – написал он в Facebook.

Российский Центробанк иначе трактует ситуацию: сообщается, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия.

"Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", – подчеркнули в Центробанке.

Отмечается, что держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

В то же время, признали в Центробанке, трансграничные операции по картам Visa и MasterCard будут недоступны – это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", – говорится в пресс-релизе.