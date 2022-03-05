"Гражданская смерть". Россию исключили из координационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организации

Свириденко: Россия не сможет опираться на авторитет развитых государств и не будет иметь союзников в ВТО Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

Она отметила, что причина исключения – агрессия против Украины и грубое нарушение норм международного права и принципов Устава ООН.

Свириденко пояснила, что речь идет о группе, которая выбирает представителей для председательства в различных комитетах и органах ВТО.

"С дипломатической точки зрения это означает, что Россия не сможет опираться на авторитет развитых государств и не будет иметь союзников в ВТО. Для культуры принятия решений в ВТО, опирающейся на кучкование и группирование, это гражданская смерть. Cancel culture, по-торговому", – написала Свириденко.

Кроме того, рассказала Свириденко, с 3 марта правительство Канады "фактически перестало трактовать Россию как государство – член ВТО", поскольку перестало применять к российским товарам режим наибольшего содействия – базовый принцип права ВТО.

"Надеюсь, что это решение будет расширено и на услуги. И что к нему присоединятся другие страны. А они присоединятся. Это все четкие сообщения для всего торгового мира – прекращайте торговать с Россией", – подытожила министр.