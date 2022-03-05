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"Гражданская смерть". Россию исключили из координационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организации

Свириденко: Россия не сможет опираться на авторитет развитых государств и не будет иметь союзников в ВТО
Свириденко: Россия не сможет опираться на авторитет развитых государств и не будет иметь союзников в ВТО
Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

Россию исключили из координационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 4 марта сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что причина исключения – агрессия против Украины и грубое нарушение норм международного права и принципов Устава ООН.

Свириденко пояснила, что речь идет о группе, которая выбирает представителей для председательства в различных комитетах и органах ВТО.

"С дипломатической точки зрения это означает, что Россия не сможет опираться на авторитет развитых государств и не будет иметь союзников в ВТО. Для культуры принятия решений в ВТО, опирающейся на кучкование и группирование, это гражданская смерть. Cancel culture, по-торговому", – написала Свириденко.

Кроме того, рассказала Свириденко, с 3 марта правительство Канады "фактически перестало трактовать Россию как государство – член ВТО", поскольку перестало применять к российским товарам режим наибольшего содействия – базовый принцип права ВТО.

"Надеюсь, что это решение будет расширено и на услуги. И что к нему присоединятся другие страны. А они присоединятся. Это все четкие сообщения для всего торгового мира – прекращайте торговать с Россией", – подытожила министр.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7011572665580052

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Также из России ушел или приостановил бизнес ряд мировых брендов, в том числе BoeingAppleDisney, IKEA, BMW, Nike, Panasonic, H&M и другие. В то же время некоторые компании сообщили, что не будут уходить из РФ, – в их числе Coca-Cola.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, санкции, экономика, ВТО, российская агрессия, Юлия Свириденко
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