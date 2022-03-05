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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нужно добить раненого зверя под названием "российская экономика" – Кулеба

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Кулеба: Есть еще серьезный санкционный инструментарий. И мы будем давить до тех пор, пока не победим
Кулеба: Есть еще серьезный санкционный инструментарий. И мы будем давить до тех пор, пока не победим
Фото: ЕРА

Украина добивается продолжения и усиления санкционного давления на Россию. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сказал 4 марта в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовали в Facebook министерства.

"Ни одни санкции не дались нам легко. Когда я напишу мемуары, как мы добились SWIFT, что для этого пришлось сделать, какие кнопки рационального и эмоционального давить у министров иностранных дел ЕС, кто как себя вел... Это отдельная просто история. Но несмотря на это, неслыханное единство было в ЕС относительно того, что нужно поддержать Украину и создать максимальные проблемы для российской экономики. И они это сделали", – рассказал глава МИД. 

Уже сейчас российская экономика "страшно страдает" от санкций, сказал Кулеба.

"Потому что санкции скоординированы между ЕС и Америкой, Канадой и Великобританией, они дают усиленный эффект. Потому что это мощные экономики. И российская экономика начала сыпаться, но нам чрезвычайно важно не останавливать санкционное давление и его повышать", – добавил глава МИД. 

По словам министра, он говорил об этом 4 марта на заседании совета глав МИД Евросоюза, в котором принимали участие также госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Канады и Великобритании.

"Я озвучил конкретный список санкций, которые нужно дополнительно ввести для того, чтобы: первое – закрыть любые пробелы в санкционном законодательстве; а второе – что называется, добить раненого зверя под названием "российская экономика". Эти санкции, о которых я говорю, касаются торговли нефтью, доступа РФ к криптовалютам, возможности продавать кому-нибудь в мире золото. Они касаются возможности для членов семей людей, которые принимали участие в принятии решения [президента РФ Владимира] Путиным относительно агрессии против Украины, жить и наслаждаться жизнью в западных странах. Принимали решение об агрессии, помогали, сочувствовали – пожалуйста, в Беларуси чистый воздух, езжайте на отдых, покупайте себе дома и живите в удовольствие. Есть еще серьезный санкционный инструментарий, и сегодня я его озвучил на заседании. И мы будем давить. Будем давить до тех пор, пока не победим", – добавил глава МИД. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/537930110831289/

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. Еще один пакет американских и британских санкций коснулся российских олигархов и представителей элиты. 

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика РФ оказалась на грани дефолта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, газ, санкции, МИД Украины, золото, нефть, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины
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