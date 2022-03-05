Нужно добить раненого зверя под названием "российская экономика" – Кулеба

Кулеба: Есть еще серьезный санкционный инструментарий. И мы будем давить до тех пор, пока не победим Фото: ЕРА

"Ни одни санкции не дались нам легко. Когда я напишу мемуары, как мы добились SWIFT, что для этого пришлось сделать, какие кнопки рационального и эмоционального давить у министров иностранных дел ЕС, кто как себя вел... Это отдельная просто история. Но несмотря на это, неслыханное единство было в ЕС относительно того, что нужно поддержать Украину и создать максимальные проблемы для российской экономики. И они это сделали", – рассказал глава МИД.

Уже сейчас российская экономика "страшно страдает" от санкций, сказал Кулеба.

"Потому что санкции скоординированы между ЕС и Америкой, Канадой и Великобританией, они дают усиленный эффект. Потому что это мощные экономики. И российская экономика начала сыпаться, но нам чрезвычайно важно не останавливать санкционное давление и его повышать", – добавил глава МИД.

По словам министра, он говорил об этом 4 марта на заседании совета глав МИД Евросоюза, в котором принимали участие также госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Канады и Великобритании.

"Я озвучил конкретный список санкций, которые нужно дополнительно ввести для того, чтобы: первое – закрыть любые пробелы в санкционном законодательстве; а второе – что называется, добить раненого зверя под названием "российская экономика". Эти санкции, о которых я говорю, касаются торговли нефтью, доступа РФ к криптовалютам, возможности продавать кому-нибудь в мире золото. Они касаются возможности для членов семей людей, которые принимали участие в принятии решения [президента РФ Владимира] Путиным относительно агрессии против Украины, жить и наслаждаться жизнью в западных странах. Принимали решение об агрессии, помогали, сочувствовали – пожалуйста, в Беларуси чистый воздух, езжайте на отдых, покупайте себе дома и живите в удовольствие. Есть еще серьезный санкционный инструментарий, и сегодня я его озвучил на заседании. И мы будем давить. Будем давить до тех пор, пока не победим", – добавил глава МИД.