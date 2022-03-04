Встреча или звонок между Байденом и Путиным не планируется – Псаки

"Россияне вторглись в независимую страну и каждый день продолжают эскалацию. Мы никогда не будем отвергать дипломатию как опцию, но сегодня неподходящий момент для этого [разговора Байдена с Путиным]. У нас есть внутренние дискуссии о том, какие шаги следует предпринять для деэскалации явно ужасающего конфликта на местах. Сейчас не тот момент, когда мы планировали бы встречу между ними, или какое-либо взаимодействие, или звонок, и президент [Байден] очень и очень четко об этом заявил", – сказала Псаки.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

3 марта США ввели санкции против представителей российской элиты и членов их семей, которые продолжают поддерживать президента РФ Владимира Путина, несмотря на его вторжение в Украину.