Россия обстреляла телевышку в Харькове. Телетрансляция временно прекращена

"В Харькове в результате атаки российского врага повреждена телевышка. Временно телетрансляция приостановлена. Как информирует представитель Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, сигнал сейчас отсутствует. Будут работать над восстановлением", – написал чиновник.

Он заявил, что о результатах сообщит позже.